Телеграм Вайбер Ватсап
Телеграм Вайбер Ватсап
220034, г. Минск, ул. Смолячкова 9, офис 103

Пн.-Пт. 10:00 – 19:00

Сб.- Вс.10:00 – 18:00

+375 (44) 575 89 32
  1. Главная
  2. > Услуги
  3. > Ремонт ноутбуков

Ремонт ноутбуков

Отправить запрос на нужный вид ремонта или бесплатную диагностику можно:
- выбрав одну или несколько услуг в таблице ниже;
- обратившись в наш онлайн-чат.

Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, не являются публичной офертой
и носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.

Ремонт ноутбуков — стоимость услуг:
Диагностика ноутбука 0.00BYN
Замена разъема USB (без учета детали) 45.00BYN
Настройка параметров конфигурации BIOS, перепрошивка 40.00BYN
Установка драйверов и любого ПО 20.00BYN
Ремонт материнской платы ноутбука (без учета детали) 50.00BYN
Замена Северного моста материнской платы (без учета детали) 100.00BYN
Замена Южного моста материнской платы (без учета детали) 100.00BYN
Наценка за неквалифицированное вмешательство 40.00BYN
Замена памяти ноутбука (без учета детали) 20.00BYN
Замена CD/DVD-RW (без учета детали) 15.00BYN
Замена процессора ноутбука (без учета детали) 40.00BYN
Восстановление BIOS ноутбука (впайка/выпайка микросхемы BIOS, прошивка микросхемы BIOS) 60.00BYN
Замена жесткого диска (без учета детали) 20.00BYN
Замена батарейки CMOS (без учета детали) 20.00BYN
Замена ЖК-матрицы ноутбука (без учета детали) 45.00BYN
Чистка системы охлаждения: разборка/сборка ноутбука, чистка кулера и радиатора от пыли, замена термопасты (термоинтерфейса) 45.00BYN
Копирование информации 20.00BYN
Ремонт клавиатуры ноутбука: чистка клавиатуры, промывка, восстановление, ремонт проводящего слоя платы клавиатуры 30.00BYN
Замена клавиатуры ноутбука (без учета детали) 20.00BYN
Замена/ремонт кнопки клавиатуры ноутбука (за ед.) 5.00BYN
Замена аккумулятора 20.00BYN
Ремонт разъема питания (без учета детали) 25.00BYN
Реболл графического чипа 120.00BYN
Замена графического чипа (без учета детали) 120.00BYN
Установка/переустановка операционной системы с сохранением данных 35.00BYN
Чистка ноутбука от пыли (разборка/сборка ноутбука, чистка кулера и радиатора от пыли, замена термопасты (если требуется), а так же внешняя чистка корпуса и клавиатуры) 45.00BYN

Доверьте свое устройство в руки профессионалам!

Оставьте свой номер и мы перезвоним Вам в течение часа!

Ремонт ноутбука

«КАМПУТАРНАЯ» — надежный партнер по ремонту ноутбуков

Ремонт ноутбуков в Минске — быстро, профессионально и недорого в сервисном центре «Кампутарная». Если ваше устройство внезапно перестало включаться, появились сбои в работе или ноутбук начал зависать — мы устраним неисправности и восстановим технику в кратчайшие сроки.

Наша команда мастеров проводит диагностику, замену комплектующих, починку отдельных модулей, восстановление системы охлаждения, обновление ПО и многое другое. Работы выполняются с использованием проверенных запчастей и специализированного оборудования.

Ремонтируем различные бренды

Распространенные поломки

В наш центр ремонта ноутбуков чаще всего обращаются с такими неисправностями:

  • перегрев и автоматическое выключение устройства;
  • проблемы с клавиатурой: залипание клавиш, отсутствие отклика;
  • разбитый или неработающий экран;
  • неисправности жёсткого диска или SSD;
  • не заряжается аккумулятор, поломка разъёма питания;
  • сбои системы: синий экран, зависания, ошибки загрузки;
  • проблемы с портами USB и другими разъёмами.

Каждая поломка требует точной диагностики и индивидуального подхода. Мы выполняем срочный ремонт ноутбуков с гарантией и используем оригинальные детали.

Этапы работ по ремонту ноутбуков

Чтобы вы точно понимали, как проходит ремонт ноутбука в нашем центре, мы придерживаемся чёткого алгоритма:

  • прием устройства и предварительная проверка состояния;
  • бесплатная диагностика с определением причины поломки;
  • согласование цены и сроков починки ноутбука с клиентом;
  • проведение ремонта или замены деталей;
  • контрольное тестирование и выдача техники.

Даже при сложной неисправности мы обязательно вас информируем, согласовываем все нюансы и предлагаем варианты решения. Прозрачность и честный подход — наши принципы.

Починка ноутбуков

Починка ноутбуков в сервисе «Кампутарная» — это качественное устранение неисправностей любой сложности. Мы работаем с моделями всех популярных брендов.

Если вас интересует, сколько стоит ремонт ноутбука, специалисты озвучат предварительную цену после диагностики. Расчёт стоимости — индивидуален и зависит от типа повреждения и цены запчастей.

Позвоните по телефону, указанному на сайте, или напишите в онлайн-чат — проконсультируем по стоимости починки и запишем на удобное время.

Плюсы обращения к нам

Наши преимущества, которые оценили уже сотни клиентов:

  • срочный ремонт ноутбуков с точными сроками выполнения;
  • удобное расположение в центре Минска, рядом с метро;
  • бесплатная диагностика и прозрачная смета работ;
  • недорогой ремонт ноутбуков с гарантией;
  • обслуживание как частных лиц, так и компаний.

Ищете, где выгодно отремонтировать ноутбук в Минске? Обратитесь в наш центр. У нас — честные цены, качественная работа и индивидуальный подход.

Кейс: Восстановление игрового ноутбука MSI после короткого замыкания

Описание проблемы: Ноутбук перестал включаться после скачка напряжения. Клиент обратился с жалобой на полное отсутствие реакции на кнопку питания.

Процесс диагностики и ремонта:

  • При разборке и замере сопротивлений мультиметром выявлено короткое замыкание (КЗ) по основной линии 19V.
  • С помощью тепловизора обнаружен пробитый керамический конденсатор и вышедший из строя ШИМ-контроллер питания процессора.
  • Произведен демонтаж неисправных компонентов и установка новых оригинальных запчастей.
  • Выполнена профилактика: чистка системы охлаждения и замена старой термопасты на высокопроизводительную Arctic MX-4.

Результат: Ноутбук успешно стартует, все стресс-тесты пройдены. Полное восстановление цепей питания материнской платы заняло 24 часа.

Стоимость: 140 бел. руб. | Гарантия: 6 месяцев.

Сервисный центр «Кампутарная» — профессиональный подход к ремонту вашей техники!

Способы оплаты

Для удобства наших клиентов в нашем сервисном центре применяются популярные виды оплаты:

  • Наличный расчет
  • Безналичный расчет картами Visa, MasterCard, Белкарт

Часто задаваемые вопросы

Основные причины перегрева:

1) Засохшая термопаста на центральном процессоре.

2) Чрезмерная пыль на радиаторах и вентиляторах.

3) Чрезмерная нагрузка на центральный процессор со стороны программного обеспечения.

4) Запечатанные или заблокированные технологические (воздухообменные) отверстия в корпусе ноутбука.

Но лучше всего обратиться в наш сервисный центр, где ноутбук очистят.

Если ваш портативный компьютер не включается, вот что можно сделать. Сначала проверьте работоспособность системы электропитания. Обычно у зарядного устройства есть светодиод, который указывает на зарядку. Если он светится, то, скорее всего, питание подается нормально. Если у вас нет индикатора заряда или он не светится, проверьте работоспособность зарядного устройства, подключив его к другому портативному компьютеру или измерив напряжение на штекере. Для последнего вам понадобится специальный инструмент - мультиметр. Возможно, не работает блок питания на материнской плате, есть короткое замыкание в цепи питания или неправильная прошивка BIOS материнской платы. Диагностировать и исправить такие проблемы без специального оборудования почти невозможно, поэтому рекомендуем вам обратиться в сервисный центр.

При выполнении любых ремонтных работ, за исключением замены жесткого диска, все данные останутся в сохранности. Если данные были потеряны или случайно удалены, мы предоставляем услуги по их восстановлению.

Каждый индивидуальный случай анализируется в отдельности. В большинстве ситуаций, действительно, возможно расширить оперативную память, заменить HDD на SSD, увеличить тактовую частоту процессора и так далее.

Проблемы в работе ноутбука могут быть связаны с поломкой жесткого диска, оперативки, процессора или материнки. На материнской плате могут быть повреждены сокет для процессора, северный или южный чипсет, мультиконтроллер или один из нескольких DC-DC конвертеров. Может быть прервано соединение в текстолите платы. Возможно, ноутбук в порядке, а причина его нестабильности - ошибки в ПО.

Отзывы

Смотреть все отзывы
20 июля 2022 Я обратилась в компанию Кампутарная, когда у меня сломался ноутбук. Мастера быстро и качественно починили его. Я осталась очень довольна. Они даже дали мне гарантию на ремонт. Всем рекомендую.
19 января 2022 Компания Кампутарная спасла мой ноутбук от смерти. У меня был серьезный вирус, который зашифровал все мои файлы и требовал выкуп. Я не знала, что делать, но ребята смогли восстановить мои данные и очистить ноутбук от вируса.
15 сентября 2023 Я несколько раз обращалась к мастерам по разным поводам: установка новой операционной системы, улучшение производительности. Они всегда выполняли ремонт в срок и по разумной цене. Мастера также предоставляли мне консультации по выбору и использованию ноутбуков. Дали скидку как постоянному клиенту. Рекомендую.
12 октября 2022 Мастера Кампутарной – обожаю их. Они оперативно решают мои проблемы с ремонтом ноутбуков, так как я в технической части вообще не шарю. Я не раз обращался к ним за помощью и всегда доволен их результатами. Спасибо им за их работу!