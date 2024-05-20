«КАМПУТАРНАЯ» — надежный партнер по ремонту ноутбуков

Ремонт ноутбуков в Минске — быстро, профессионально и недорого в сервисном центре «Кампутарная». Если ваше устройство внезапно перестало включаться, появились сбои в работе или ноутбук начал зависать — мы устраним неисправности и восстановим технику в кратчайшие сроки.

Наша команда мастеров проводит диагностику, замену комплектующих, починку отдельных модулей, восстановление системы охлаждения, обновление ПО и многое другое. Работы выполняются с использованием проверенных запчастей и специализированного оборудования.

Ремонтируем различные бренды

Acer

Asus

BenQ

Dell

HP

Fujitsu

Lenovo

LG

Apple

MSI

Samsung

Sony

Toshiba

Распространенные поломки

В наш центр ремонта ноутбуков чаще всего обращаются с такими неисправностями:

перегрев и автоматическое выключение устройства;

проблемы с клавиатурой: залипание клавиш, отсутствие отклика;

разбитый или неработающий экран;

неисправности жёсткого диска или SSD;

не заряжается аккумулятор, поломка разъёма питания;

сбои системы: синий экран, зависания, ошибки загрузки;

проблемы с портами USB и другими разъёмами.

Каждая поломка требует точной диагностики и индивидуального подхода. Мы выполняем срочный ремонт ноутбуков с гарантией и используем оригинальные детали.

Этапы работ по ремонту ноутбуков

Чтобы вы точно понимали, как проходит ремонт ноутбука в нашем центре, мы придерживаемся чёткого алгоритма:

прием устройства и предварительная проверка состояния;

бесплатная диагностика с определением причины поломки;

согласование цены и сроков починки ноутбука с клиентом;

проведение ремонта или замены деталей;

контрольное тестирование и выдача техники.

Даже при сложной неисправности мы обязательно вас информируем, согласовываем все нюансы и предлагаем варианты решения. Прозрачность и честный подход — наши принципы.

Починка ноутбуков

Починка ноутбуков в сервисе «Кампутарная» — это качественное устранение неисправностей любой сложности. Мы работаем с моделями всех популярных брендов.

Если вас интересует, сколько стоит ремонт ноутбука, специалисты озвучат предварительную цену после диагностики. Расчёт стоимости — индивидуален и зависит от типа повреждения и цены запчастей.

Позвоните по телефону, указанному на сайте, или напишите в онлайн-чат — проконсультируем по стоимости починки и запишем на удобное время.

Плюсы обращения к нам

Наши преимущества, которые оценили уже сотни клиентов:

срочный ремонт ноутбуков с точными сроками выполнения;

удобное расположение в центре Минска, рядом с метро;

бесплатная диагностика и прозрачная смета работ;

недорогой ремонт ноутбуков с гарантией;

обслуживание как частных лиц, так и компаний.

Ищете, где выгодно отремонтировать ноутбук в Минске? Обратитесь в наш центр. У нас — честные цены, качественная работа и индивидуальный подход.

Кейс: Восстановление игрового ноутбука MSI после короткого замыкания Описание проблемы: Ноутбук перестал включаться после скачка напряжения. Клиент обратился с жалобой на полное отсутствие реакции на кнопку питания. Процесс диагностики и ремонта: При разборке и замере сопротивлений мультиметром выявлено короткое замыкание (КЗ) по основной линии 19V.

по основной линии 19V. С помощью тепловизора обнаружен пробитый керамический конденсатор и вышедший из строя ШИМ-контроллер питания процессора.

процессора. Произведен демонтаж неисправных компонентов и установка новых оригинальных запчастей.

Выполнена профилактика: чистка системы охлаждения и замена старой термопасты на высокопроизводительную Arctic MX-4. Результат: Ноутбук успешно стартует, все стресс-тесты пройдены. Полное восстановление цепей питания материнской платы заняло 24 часа. Стоимость: 140 бел. руб. | Гарантия: 6 месяцев.

