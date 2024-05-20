Установка/переустановка операционной системы с сохранением данных
35.00BYN
Чистка ноутбука от пыли (разборка/сборка ноутбука, чистка кулера и радиатора от пыли, замена термопасты (если требуется), а так же внешняя чистка корпуса и клавиатуры)
45.00BYN
«КАМПУТАРНАЯ» — надежный партнер по ремонту ноутбуков
Ремонт ноутбуков в Минске — быстро, профессионально и недорого в сервисном центре «Кампутарная». Если ваше устройство внезапно перестало включаться, появились сбои в работе или ноутбук начал зависать — мы устраним неисправности и восстановим технику в кратчайшие сроки.
Наша команда мастеров проводит диагностику, замену комплектующих, починку отдельных модулей, восстановление системы охлаждения, обновление ПО и многое другое. Работы выполняются с использованием проверенных запчастей и специализированного оборудования.
3) Чрезмерная нагрузка на центральный процессор со стороны программного обеспечения.
4) Запечатанные или заблокированные технологические (воздухообменные) отверстия в корпусе ноутбука.
Но лучше всего обратиться в наш сервисный центр, где ноутбук очистят.
Если ваш портативный компьютер не включается, вот что можно сделать. Сначала проверьте работоспособность системы электропитания. Обычно у зарядного устройства есть светодиод, который указывает на зарядку. Если он светится, то, скорее всего, питание подается нормально. Если у вас нет индикатора заряда или он не светится, проверьте работоспособность зарядного устройства, подключив его к другому портативному компьютеру или измерив напряжение на штекере. Для последнего вам понадобится специальный инструмент - мультиметр. Возможно, не работает блок питания на материнской плате, есть короткое замыкание в цепи питания или неправильная прошивка BIOS материнской платы. Диагностировать и исправить такие проблемы без специального оборудования почти невозможно, поэтому рекомендуем вам обратиться в сервисный центр.
При выполнении любых ремонтных работ, за исключением замены жесткого диска, все данные останутся в сохранности. Если данные были потеряны или случайно удалены, мы предоставляем услуги по их восстановлению.
Каждый индивидуальный случай анализируется в отдельности. В большинстве ситуаций, действительно, возможно расширить оперативную память, заменить HDD на SSD, увеличить тактовую частоту процессора и так далее.
Проблемы в работе ноутбука могут быть связаны с поломкой жесткого диска, оперативки, процессора или материнки. На материнской плате могут быть повреждены сокет для процессора, северный или южный чипсет, мультиконтроллер или один из нескольких DC-DC конвертеров. Может быть прервано соединение в текстолите платы. Возможно, ноутбук в порядке, а причина его нестабильности - ошибки в ПО.
20 июля 2022
Я обратилась в компанию Кампутарная, когда у меня сломался ноутбук. Мастера быстро и качественно починили его. Я осталась очень довольна. Они даже дали мне гарантию на ремонт. Всем рекомендую.
Christina Bachishe
19 января 2022
Компания Кампутарная спасла мой ноутбук от смерти. У меня был серьезный вирус, который зашифровал все мои файлы и требовал выкуп. Я не знала, что делать, но ребята смогли восстановить мои данные и очистить ноутбук от вируса.
Kristina
15 сентября 2023
Я несколько раз обращалась к мастерам по разным поводам: установка новой операционной системы, улучшение производительности. Они всегда выполняли ремонт в срок и по разумной цене. Мастера также предоставляли мне консультации по выбору и использованию ноутбуков. Дали скидку как постоянному клиенту. Рекомендую.
Ruslan Gurbanov
12 октября 2022
Мастера Кампутарной – обожаю их. Они оперативно решают мои проблемы с ремонтом ноутбуков, так как я в технической части вообще не шарю. Я не раз обращался к ним за помощью и всегда доволен их результатами. Спасибо им за их работу!